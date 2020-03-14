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Кожемяко: ликвидация последствий разлива мазута в Находке займет не менее недели

По словам губернатора Приморья, в настоящее время на месте работает техника по откачке мазута и порядка 60 спасателей МЧС

ВЛАДИВОСТОК, 14 марта. /ТАСС/. Ликвидация последствий разгерметизации емкости с топочным мазутом объемом 2,5 тыс. куб. м в городе Находка на юге Приморского края потребует не менее недели. Об этом в субботу сообщил журналистам губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Разлив мазута произошел в Находке 14 марта в 01:05 по местному времени (13 марта в 18:05 мск) при разгерметизации емкости на топливном складе котельной. По данным МЧС, площадь разлива мазута составила порядка 1 га. На работу котельной аварийное происшествие не повлияло.

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"Работает техника по откачке мазута... порядка 60 спасателей МЧС... Вообще работы много, потому что разлив большой. Я думаю, что здесь в течение недели должны работать и спасатели, и представители "Примтеплоэнерго", с тем чтобы убрать слой мазута, который прошел на озеро и прилегающие территории", - сообщил Кожемяко.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, спасатели уже собрали более 988 куб. м мазутной смеси. "Организованы работы на четырех участках топливного склада. Силами оперативных служб производится откачка мазута из подготовленного котлована перехвата в технологическую емкость объемом 500 кб. м. Задействованы 4 вакуумных автоцистерны объемом 14, 9, 3 и 3 куб. м. Ведется сбор застывшего мазута на территории экскаватором и фронтальным погрузчиком <…> Продолжается уборка розлива мазута с ледового поля озера", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.

К работам по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 162 человека и 37 единиц техники, от ГУ МЧС России по Приморскому краю привлечено 67 человек и 14 единиц техники.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский край
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