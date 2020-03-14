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Распространение коронавируса нового типа

Матвиенко готова перейти на дистанционное общение с журналистами из-за коронавируса

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова впервые провела брифинг для журналистов формате видеоконференции

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что готова "в случае неблагоприятного развития событий" с коронавирусом перейти на дистанционное общение с журналистами. Об этом она сказала журналистам в субботу.

"Что касается журналистов, я исхожу из того, что вы люди ответственные и также, как и мы, моете руки, дезинфицируете, не общаетесь с теми, кто был за границей, поэтому мы пока ведем с вами диалог в открытом режиме. Но вчера коллега [официальный представитель МИД России Мария] Захарова уже подала пример, как можно общаться с журналистами, используя современные технологии. В случае неблагоприятного развития событий мы готовы так же перейти к дистанционному общению с вами. Надеюсь, что этого не произойдет", - отметила спикер.

Официальный представитель МИД России в четверг впервые провела брифинг для журналистов формате видеоконференции.

Еженедельные брифинги Захаровой, на которых представители СМИ получают возможность напрямую задавать актуальные вопросы, пользуются популярностью как среди российских, так и зарубежных корреспондентов. На прошлой неделе в качестве меры профилактики коронавируса у всех аккредитованных журналистов при входе в пресс-центр МИД измеряли температуру. В этот раз в российском дипведомстве последовали последним рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и перенесли массовое публичное мероприятие в онлайн-формат.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаРаспространение коронавируса нового типа
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