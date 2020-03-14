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Распространение коронавируса нового типа

Режим повышенной готовности ввели в Кузбассе в связи с обнаружением коронавируса

В регионе отменят или перенесут на поздний срок все массовые мероприятия

КЕМЕРОВО, 14 марта. /ТАСС/. Глава Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности в связи с обнаружением в субботу двух случаев заболевания инфекцией, вызываемой коронавирусом нового типа. Об этом говорится в тексте распоряжения, опубликованном на официальном сайте правительства Кузбасса.

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"Ввести с 16 марта до 30 марта на территории Кемеровской области - Кузбасса режим функционирования для органов управления и сил единой государственной системы предуреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций "Повышенная готовность", - говорится в документе.

Режим предполагает перенос на более поздний срок или отмену всех массовых мероприятий, а также ограничение числа участников мероприятий, которые не могут быть отменены, 1 тыс. человек. Жителям региона рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, а работодателям предписывается не допускать появления на рабочем месте сотрудников в симптомами инфекционных заболеваний.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Надежда Кутькина в субботу пояснила журналистам, что на данный момент под наблюдением медиков в регионе в связи со вспышкой заболевания находятся 97 человек. Всего с начала эпидемии в Кузбассе обследовали около 200 человек.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей ЕвгеньевичРаспространение коронавируса нового типа
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