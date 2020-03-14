Число заразившихся коронавирусом в Нидерландах превысило 950 человек

ГААГА, 14 марта. /ТАСС/. Более 155 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нидерландах за минувшие сутки. Общее число заразившихся на данный момент составляет 959 человек, свидетельствует информация, предоставленная в субботу Национальным институтом здравоохранения и окружающей среды страны.

"Два человека скончались, - сообщили в организации. - Таким образом, в общей сложности инфекция COVID-19 унесла жизни 12 человек". По большей части жертвами вируса становятся пожилые люди, имевшие и другие проблемы со здоровьем. Как отметили в институте, снижение числа выявленных заражений по сравнению с предыдущими сутками (190 случаев), по всей видимости, связано с изменениям в подходе. С 12 марта лица с менее серьезными жалобами, например, кашлем, небольшим повышением температуры и болью в горле, не проходят тест. Им рекомендовано оставаться дома, избегать связей с внешним миром и обращаться в больницу только при появлении более серьезных симптомов.

Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля. Первый летальный исход был зафиксирован 6 марта.

Ранее правительство Нидерландов объявило о введении мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Они предусматривают отмену до конца марта всех общественных мероприятий с участием более 100 человек. Запрет касается и мест, куда единовременно приходят более 100 человек, например, музеев, концертных залов, театров и стадионов. Власти также призвали людей по мере возможности работать удаленно и ограничить контакты с внешним миром. На фоне этого во многих магазинах опустели полки с основными продуктами, такими как сахар, соль, мука, хлеб и картошка. Однако власти говорят об отсутствии нехватки продовольствия в стране и утверждают, что эти продукты вернутся в продажу в ближайшие дни.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. умерли.