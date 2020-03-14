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Распространение коронавируса нового типа

Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр распорядился усилить контроль в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах на 14-15 марта

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин лично возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом. Об этом в субботу он сообщил на заседании стратегической сессии нового органа.

"Я принял решение создать координационный совет по противодействию коронавирусу. Буду лично координировать его работу в ежедневном режиме", - цитирует премьер-министра пресс-служба правительства. Он также отметил, что самое важное на данный момент - защитить людей и не допустить массового распространения заболевания на территории России.

На стратегической сессии в субботу ее участники обсудили ситуацию с коронавирусной инфекцией и выработали первоочередные решения.

В частности, Мишустин распорядился усилить контроль в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах на 14-15 марта для предотвращения распространения инфекции в России. Проверять будут как россиян, так и иностранцев. Он также обратился к россиянам, которые хотели бы в этой время выехать за рубеж, минимизировать все поездки.

Кроме того, глава правительства предложил ввести 14-дневный карантин для всех людей из групп риска, в которые входят не только прибывшие из регионов со сложной эпидемиологической обстановкой, но и члены их семей.

Также федеральные власти просят во всех регионах сократить количество массовых мероприятий, развлекательных, спортивных, деловых.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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