Зеленский ввел в действие решение Совбеза Украины о закрытии границы

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о закрытии границы в связи со вспышкой коронавируса в мире. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 марта 2020 года "О неотложных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV 2", - говорится в указе президента.

Согласно решению СНБО, Украина закрывает с 16 марта по 3 апреля государственную границу на въезд для иностранцев. С 17 марта прекращается пропуск через границу регулярного пассажирского транспорта.

13 марта на Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса. По состоянию на 14 марта в стране официально подтверждены три случая заболевания коронавирусом.