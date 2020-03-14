Досрочные выборы в Рижскую думу могут перенести из-за коронавируса

РИГА, 14 марта. /ТАСС/. Внеочередные выборы в Рижскую думу, скорее всего, будут перенесены из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом в субботу после совместного заседания правительства и Совета по кризисному управлению заявил журналистам премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

"Этот вопрос мы рассмотрим на следующей неделе. Но, думается, что дата, скорее всего, будет перенесена, только непонятно, на какое время", - сказал глава правительства.

Президент Латвии Эгилс Левитс 24 февраля подписал закон о роспуске Рижской думы, который вступил в силу на следующий день. Согласно местному законодательству, внеочередные выборы в столичную мэрию должны состояться в течение двух месяцев после роспуска органа самоуправления. По решению ЦИК, выборы должны были пройти 25 апреля.

Однако партия "Альтернатива" оспорила это решение в суде, указав, что выборы должны состояться на неделю позже - 2 мая. Административный районный суд 13 марта удовлетворил этот иск и постановил, что внеочередные выборы в Рижскую думу должны состояться 2 мая.

Сейм Латвии 13 февраля утвердил в окончательном чтении законопроект о роспуске Рижской думы. С соответствующим предложением еще 6 декабря прошлого года выступил министр охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце. Основанием для этого решения стало то обстоятельство, что столичная мэрия, по мнению министра, не справляется с одной из своих задач - организацией утилизации бытовых отходов.

Позже законопроект о роспуске Рижской думы был дополнен: в него были включены новые основания для роспуска самоуправления. Одним из них стало отсутствие кворума, из-за чего в начале февраля не состоялись три заседания подряд. Кроме того, муниципалитет в установленные нормативными актами сроки не утвердил бюджет города на 2020 год, что может существенно повлиять на реализацию проектов развития и инициатив в столице.