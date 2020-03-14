В Греции с 15 марта закрываются общественные пляжи и горнолыжные центры

АФИНЫ, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отдал распоряжение закрыть горнолыжные центры и общественные пляжи в стране в рамках мер борьбы с распространением коронавируса.

"Я только что распорядился закрыть с завтрашнего дня все организованные пляжи и горнолыжные курорты. Ситуация серьезная и требует от всех ответственности. Нужно избегать общественных мест, где много людей. Давайте все будем соответствовать складывающимся обстоятельствам", - написал премьер в субботу в Twitter.

В Греции действует несколько горнолыжных курортов, на которые приезжают тысячи гостей. Что касается купального сезона, то он начнется только в мае, однако на пляжи, имеющие бары, кафе, рестораны и другую инфраструктуру, приезжают в течение всего года сотни горожан, чтобы полюбоваться морем и поесть морепродукты.

Правительство Греции усилило меры по предотвращению распространения вируса в стране. С субботы прекращено авиасообщение с Италией. На 15 дней закрыты суды, детские площадки, спортивные залы, кинотеатры, театры, концертные площадки, а также развлекательные центры. В пятницу власти решили закрыть на две недели рестораны, кафе и бары, за исключением работающих на вынос и доставку, другие предприятия общественного питания, торговые центры и библиотеки.

Работа музеев и археологических площадок в Греции приостановлена до 30 марта. В стране не работают учебные заведения, включая частные курсы.

По данным Министерства здравоохранения Греции, число заразившихся коронавирусом в стране к субботе достигло 228. Состояние пяти граждан тяжелое, они находятся в реанимационных отделениях больниц. Восемь больных вылечились и были выписаны. Три человека умерли.