Чехия получит 100 тыс. экспресс-тестов на коронавирус из КНР

ПРАГА, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу журналистам, что республика получит 100 тыс. экспресс-тестов на коронавирус нового вида из Китая.

"Мы направим, скорее всего завтра, два самолета в Китай. Они должны нам доставить 100 тыс. экспресс-тестов [на коронавирус]. Мы, конечно же, постараемся их [грузовые отсеки] заполнить еще и респираторами", - сказал Бабиш.

В Чехии в субботу число заразившихся увеличилось на 39, до 189. Инфекция распространяется во всех ее 14 краях. Наибольшее число инфицированных - в Праге.

В соседней Словакии, как сообщило Словацкое радио, число заразившихся достигло 44. В субботу было выявлено 12 случаев.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 142 тысяч человек, более 5,3 тысячи умерли.