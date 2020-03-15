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Распространение коронавируса нового типа

Число зараженных коронавирусом на Кипре превысило три десятка человек

Ранее власти как греческой, так и турецкой общин Кипра приняли решения закрыть как минимум на две недели свои территории для въезда иностранных граждан

НИКОСИЯ, 15 марта. /ТАСС/. Число людей на Кипре, инфицированных новым коронавирусом, превысило три десятка человек. Об этом стало известно вечером в субботу после того, как Министерство здравоохранения Республики Кипр сообщило о пяти новых случая заражения на греческом юге острова.

В заявлении Минздрава говорится, что двое из заболевших вернулись на остров из Италии и находились на домашнем карантине, когда почувствовали симптомы болезни. Двое других заболевших также пребывали в домашней изоляции после того, как выяснилось, что они контактировали с человеком, у которого коронавирус был выявлен несколько дней назад. Пятый инфицированный - пациент реанимации больницы в городе Пафос, которого посетили члены его семьи из Великобритании. Медицинские власти острова отслеживают все контакты самого больного, его родных и приняли решение закрыть больницу для посещения с целью проведения санитарной обработки как внутренних помещений лечебного учреждения, так и прилегающей к нему территории.

Выявление коронавируса у указанного количества людей на греческом юге острова доводит общее число инфицированных в этой части Кипра до 26, а на всем острове - до 31, поскольку еще пять случаев заболевания были зафиксированы на турецком севере.

В субботу власти как греческой, так и турецкой общин Кипра приняли решения закрыть как минимум на две недели (на севере острова - с 14 по 27 марта, а на юге - с 15 по 29 марта) свои территории для въезда иностранных граждан. Эти действия осуществляются в рамках политики ужесточения мер по противодействию распространению нового коронавируса.

В субботу официальный представитель правительства Республики Кипр в ранге министра Кириякос Кушос заявил, что стране следует ожидать существенного роста числа тех, кого не минует болезнь, вызываемая коронавирусом. "Значительная часть нашего населения заболеет. Мы сможем с этим справиться при условии контроля за ростом. На данный момент ситуация полностью контролируется", - сказал он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 142 тысяч человек, более 5,3 тысячи умерли. В РФ зарегистрировано 59 случаев заражения.

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КипрРаспространение коронавируса нового типа
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