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Распространение коронавируса нового типа

Два представителя итальянской администрации заразились коронавирусом

Число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 20 тысяч человек

РИМ, 15 марта. /ТАСС/. Заместители министров здравоохранения и образования Италии заразились коронавирусом нового типа. Как сообщил в субботу телеканал Rai News 24, в связи с этим могут быть приостановлены две популярные телевизионные программы, в которых участвовали оба члена администрации.

Замминистра образования Анна Аскани написала на своей странице в Facebook, что у нее обнаружили коронавирус после появления кашля и повышения температуры. "Остаюсь дома, только так можно избежать заражения [других людей]", - сообщила она.

"При появлении первых симптомов я самоизолировался дома, где разделил пространство с женой и ребенком. Пока они чувствуют себя хорошо", - написал в свою очередь в Facebook замминистра здравоохранения Пьерпаоло Силери.

Среди инфицированных коронавирусом в Италии, число которых превысило 20 тысяч человек, есть не менее двух депутатов, один из которых госпитализирован, и два губернатора - столичной области Лацио и северной области Пьемонт.

Согласно последним данным, в настоящее время в Италии инфицированы 17750 человек, 1441 умер, 1966 вылечились. Локальная вспышка коронавируса была выявлена 21 февраля на севере республики, где находятся две трети зараженных.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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