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Распространение коронавируса нового типа

В пермских школах ввели свободное посещение из-за коронавируса

Онлайн-формат не скажется на образовательном процессе, уверена министр образования региона

ТАСС, 15 марта. В Пермском крае с 16 марта родители будут сами принимать решение, отправлять ли детей в школу или перевести на дистанционное обучение. Об этом сообщила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

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"Касательно мер предотвращения распространения коронавируса в образовательных организациях края. Начиная со следующей недели, каждый родитель вправе сам принять решение: продолжить обучение ребенка непосредственно в школе или же перевести его на дистанционную форму обучения", - написала Кассина.

Министр уточнила, что все школы края могут выстроить работу таким образом, чтобы это не сказалось на образовательном процессе, в том числе, "есть все необходимые механизмы для обучения в онлайн-форматах".

Министерство просвещения России в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников местных образовательных учреждений на дистанционное обучение.

Теги
РоссияПермский крайРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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