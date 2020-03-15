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Распространение коронавируса нового типа

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Республике Конго

Инфицированным стал 50-летний мужчина, который 1 марта прибыл из поездки в Париж

ТАСС, 15 марта. Первый случай заражения коронавирусом нового типа зарегистрирован в Республике Конго. Об этом со ссылкой на заявление правительства страны в субботу сообщило агентство Reuters.

По его данным, инфицированным стал 50-летний мужчина, который 1 марта прибыл из поездки в Париж. Отмечается, что состояние пациента на данный момент стабильно, его семья изолирована.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана ВОЗ пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились свыше 140 тысяч человек, более 5 тысяч умерли. В России зарегистрировано 59 случаев инфицирования.

Теги
Конго (РК)Распространение коронавируса нового типа
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