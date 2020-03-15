Guardian: лидер группы Psychic TV Дженезис Пи-Орридж умер в возрасте 70 лет

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Дженезис Пи-Орридж, лидер группы Psychic TV и один из основателей музыкальной группы Throbbing Gristle, умер в субботу в возрасте 70 лет от лейкемии. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на размещенное в социальных сетях сообщение членов семьи музыканта.

"Дорогие друзья, семья и поклонники, с тяжелым сердцем мы сообщаем вам о том, что ушел из жизни наш любимый отец - Дженезис Брейер Пи-Орридж. Он боролся с лейкемией два с половиной года и умер сегодня утром в субботу, 14 марта 2020 года", - приводит газета слова дочерей Пи-Орриджа.

Музыкант родился в британском городе Манчестер 22 февраля 1950 года. Он считается одним из основателей музыкального стиля индастриал, в 1976 году он создал независимый лейбл звукозаписи Industrial Records.