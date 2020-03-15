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Распространение коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее превысило 8,1 тысячи

Общее число летальных исходов составило 75

ТАСС, 15 марта. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея возросло на 76 и достигло 8162, общее число летальных исходов составило 75. Об этом сообщил в воскресенье Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны. Ранее ведомство информировало о 8086 инфицированных и 72 умерших.

По данным южнокорейских врачей, из больниц выписаны 120 пациентов, всего с начала распространения коронавируса в Южной Корее выздоровели 834 человека.

В то же время агентство Yonhap отмечает, что впервые с 21 февраля число новых случаев заражения за сутки составило менее 100.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились свыше 142 тысяч человек, почти 5,4 тысячи умерли. В России зарегистрировано 59 случаев инфицирования.

Теги
Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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