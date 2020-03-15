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Распространение коронавируса нового типа

Минобороны США повышает уровень охраны здоровья в штаб-квартире

Уровень подразумевает необходимость сотрудникам министерства и военнослужащим избегать физических контактов, в частности рукопожатий и объятий, а также воздерживаться от поездок в целом и в те страны, где наблюдается вспышка заболевания

ТАСС, 15 марта. Министр обороны США Марк Эспер одобрил распоряжение о повышении уровня охраны здоровья в штаб-квартире Пентагон в связи с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении, размещенном в субботу пресс-службой ведомства.

В пресс-релизе отмечается, что повышение произошло до так называемого уровня "Браво", третьего из пяти возможных. Он подразумевает необходимость сотрудникам министерства и военнослужащим избегать физических контактов, в частности рукопожатий и объятий, а также воздерживаться от поездок в целом и в те страны, где наблюдается вспышка заболевания. Кроме того, рекомендации при указанном уровне предполагают обеспечение запасов продуктами питания и медикаментами, которых должно хватить минимум на 14 дней.

В то же время в домах для ветеранов в штате Миссисипи и в городе Вашингтон охрана повышена до четвертого уровня "Чарли". Условия при это категории подразумевают возможность отмены любых мероприятий, связанных с массовыми скоплениями людей и возможностью близкого контакта.

По последним данным, в США число случаев заражения новым коронавирусом возросло до 2816, умерли 58 человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились свыше 142 тысяч человек, почти 5,4 тыс. умерли.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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