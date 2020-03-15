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Распространение коронавируса нового типа

В Экваториальной Гвинее выявили первый случай заражения коронавирусом

Речь идет о женщине, которая вернулась из Мадрида

ТАСС, 15 марта. Первый случая заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Экваториальной Гвинее. Об этом в субботу сообщило министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, речь идет о 42-летней женщине, которая вернулась неделей ранее из Мадрида.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 142 тыс. человек, почти 5,4 тыс. умерли. В России зарегистрировано 59 случаев инфицирования. В субботу в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.

Теги
Экваториальная ГвинеяРаспространение коронавируса нового типа
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