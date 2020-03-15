В Кузбассе выявили девять человек после контакта с возможными носителями коронавируса

КЕМЕРОВО, 15 марта. /ТАСС/. Медики Кузбасса, где выявили два случая заражения коронавирусом нового типа, взяли под наблюдение еще пять человек, которые контактировали с возможными носителями вируса. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале администрации правительства Кемеровской области.

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"Под медицинским наблюдением продолжают находиться девять человек, которые вступали в контакт с предполагаемыми носителями коронавируса", - говорится в сообщении.

В субботу сообщалось о том, что под медицинским наблюдением находятся четыре человека, которые контактировали с двумя заразившимися.

В пресс-службе департамента здравоохранения Кемеровской области ТАСС пояснили, что эти жители региона контактировали с теми, кто вернулся из Италии. В сообщении также отмечается, что первый тест на коронавирус у четверых жителей региона, которые контактировали с двумя заразившимися, показал отрицательный результат. Состояние госпитализированных заболевших, у которых коронавирус подтвердился, за минувшие сутки не ухудшилось. Один находится в состоянии средней степени тяжести, второй - в удовлетворительном.

В субботу стало известно о выявлении двух случаев заражения коронавирусом нового типа среди жителей Кемеровской области. Заболевшие вернулись из туристической поездки в Италию. Они госпитализированы.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились свыше 142 тысяч человек, почти 5,4 тысячи умерли. В России зарегистрировано 59 случаев инфицирования.