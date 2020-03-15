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Распространение коронавируса нового типа

В Клайпеде из больницы сбежал пациент с подозрением на коронавирус

Полиция начала следствие

ВИЛЬНЮС, 15 марта. /ТАСС/. Пациент с подозрением на коронавирус бежал из больницы в городе Клайпеда, полиция ведет по данному факту предварительное следствие. Об этом в воскресенье сообщил журналистам заместитель начальника Клайпедского уездного комиссариата полиции Раймондас Вайткявичюс.

"Ведется следствие по факту самовольного оставления лечебного учреждения лицом, у которого медики предположили заражение опасным инфекционным заболеванием", - сказал он. Как напомнил Вайткявичюс, такие пациенты обязаны строго следовать указаниям врачей. "За нарушение требований, что может привести к заражению других людей, грозит наказание в виде общественных работ, штрафа или ареста", - отметил он.

По данным полиции, 32-летний житель Клайпеды, почувствовав недомогание, сам вызвал в субботу медиков и был доставлен в больницу. Врачи предположили, что он заражен коронавирусом. Однако диагноз уточнить не удалось, так как пациент остался недоволен условиями содержания в лечебном учреждении и самовольно его оставил. "Получив сигнал из больницы, полиция нашла его по месту жительства и передала медикам", - рассказал Вайткявичюс.

Впервые в Литве коронавирус был выявлен 28 февраля у жительницы города Шяуляй, которая побывала в итальянском городе Верона. В субботу медики сообщили, что она выздоровела и выписана домой. Всего за это время установлено девять случаев заражения. Последний из них зафиксирован в субботу вечером у побывавшего в Нидерландах жителя Паневежиса.

Теги
ЛитваРаспространение коронавируса нового типа
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