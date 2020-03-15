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Распространение коронавируса нового типа

Норвегия закроет границу для иностранцев без вида на жительство

Их будут разворачивать на границе

ХЕЛЬСИНКИ, 15 марта. /ТАСС/. Норвегия из-за ситуации с коронавирусом решила закрыть въезд в страну иностранцам, у которых нет вида на жительство. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы правительства.

"Правительство закроет границу для иностранных граждан, у которых нет вида на жительство в Норвегии. Их будут разворачивать на границе. Временный контроль въезда и выезда также будет введен на внутренних границах Шенгена", - говорится в сообщении.

Власти разрешат находящимся сейчас за границей норвежцам, а также остальным людям, которые живут и работают в Норвегии, вернуться в страну, пояснили в пресс-службе кабмина.

Норвежские аэропорты продолжат оставаться открытыми для их возвращения, а также для отъезда туристов и остальных иностранцев, которые временно находились в королевстве. Таким образом пресс-служба правительства уточнила заявление премьер-министра Эрны Сульберг, которая объявила о закрытии с 16 марта всех аэропортов и портов.

По данным Норвежской государственной телерадиокомпании, к вечеру субботы в стране зафиксировано в общей сложности свыше тысячи случаев заражения коронавирусом. С вечера четверга в Норвегии закрылись по решению властей все детсады, школы и высшие учебные заведения. Кроме того, всех, кто после 27 февраля возвращается в страну из-за пределов всех стран, за исключением Финляндии и Швеции, будут помещать на домашний карантин на 14 дней.

Теги
НорвегияРаспространение коронавируса нового типа
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