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Распространение коронавируса нового типа

Ведущий вуз Псковской области перешел на дистанционное обучение из-за коронавируса

В нем учатся около 10,5 тыс. студентов

ПСКОВ, 15 марта. /ТАСС/. Псковский государственный университет (ПсковГУ), в котором обучаются порядка 10,5 тыс. студентов, из которых 1,3 тыс. иностранные граждане, перешел на дистанционное обучение. Эта мера принята в целях профилактики распространения коронавируса, сообщила в воскресенье пресс-служба вуза.

"Студенты ПсковГУ переведены на дистанционное обучение с 16 марта. Решение принято руководством вуза на совещании с директорами входящих в состав университета институтов. Врио ректора вуза Наталья Ильина подчеркнула, что это превентивная профилактическая мера, препятствующая распространению коронавируса. Меры касаются только студентов, преподаватели и сотрудники вуза продолжают работать в прежнем режиме", - говорится в сообщении.

"При эпидемии важнейшее значение имеют именно превентивные меры. В университете работают и учатся тысячи студентов, преподавателей, в том числе из-за пределов Псковской области. Их здоровье для нас в приоритете, как и здоровье всех жителей нашего приграничного региона. Университет поставил в известность Минобрнауки РФ, администрацию Псковской области, что принято решение перейти на дистанционное обучение студентов", - цитирует пресс-служба слова врио ректора Натальи Ильиной.

В университете обучается свыше 10,5 тыс. студентов и аспирантов. В их числе более 1,3 тыс. иностранных граждан из 41 страны мира, а также более 4,5 тыс. слушателей института непрерывного образования. В структуре вуза 11 факультетов и 54 кафедры, колледж ПсковГУ, институт непрерывного образования, открытый институт русского языка и культуры имени Е.А. Маймина, ресурсный центр подготовки кадров для промышленности и социальной сферы Псковской области. Обучение ведется по 190 образовательным программам.

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