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Распространение коронавируса нового типа

Число заболевших новым коронавирусом в Индии превысило 100 человек

По данным Минздрава страны, 17 инфицированных являются иностранными туристами

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 марта. /ТАСС/. Количество заболевших новым коронавирусом в Индии выросло за несколько часов на 14 человек и достигло 107. Об этом сообщает в воскресенье министерство здравоохранения и благополучия семьи на своем сайте.

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В воскресенье утром министерство сообщало о 93 заболевших.

По этим данным, больше всего заболевших отмечено в западном штате Махараштра - 31, затем следует южный штат Керала - 22 заболевших. В Нью-Дели зафиксировано семь пациентов. 17 заболевших - иностранные граждане, которые прибыли в эту страну как туристы. 10 человек из числа инфицированных в Индии выздоровели, два индийских гражданина умерли.

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ИндияРаспространение коронавируса нового типа
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