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Распространение коронавируса нового типа

Во Владимире введут свободное посещение школ с 16 марта

В регионе также ограничат проведение массовых мероприятий

ТАСС, 15 марта. Глава администрации Владимира Андрей Шохин подписал в воскресенье постановление о мерах по борьбе с распространением коронавируса. С 16 марта на территории города вводится режим повышенной готовности, а во всех школах - свободное посещение занятий, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Режим повышенной готовности вводится на территории города Владимира с 16 марта 2020 года. Постановлением, в частности, предписано разрешить свободное посещение занятий несовершеннолетними учащимися муниципальных образовательных организаций, учреждений физической культуры и спорта по усмотрению родителей, опекунов, попечителей на период действия режима повышенной готовности", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, постановлением предписано организовать возможность дистанционного обучения на период действия режима повышенной готовности в городе. Также постановление обязывает работодателей измерять сотрудникам температуру и отстранять от работы в случае ее повышения. С 16 марта и до отмены режима повышенной готовности во Владимире ограничат проведение массовых мероприятий.

Теги
РоссияВладимирская областьРаспространение коронавируса нового типа
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