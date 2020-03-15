Во Владимире введут свободное посещение школ с 16 марта

ТАСС, 15 марта. Глава администрации Владимира Андрей Шохин подписал в воскресенье постановление о мерах по борьбе с распространением коронавируса. С 16 марта на территории города вводится режим повышенной готовности, а во всех школах - свободное посещение занятий, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Режим повышенной готовности вводится на территории города Владимира с 16 марта 2020 года. Постановлением, в частности, предписано разрешить свободное посещение занятий несовершеннолетними учащимися муниципальных образовательных организаций, учреждений физической культуры и спорта по усмотрению родителей, опекунов, попечителей на период действия режима повышенной готовности", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, постановлением предписано организовать возможность дистанционного обучения на период действия режима повышенной готовности в городе. Также постановление обязывает работодателей измерять сотрудникам температуру и отстранять от работы в случае ее повышения. С 16 марта и до отмены режима повышенной готовности во Владимире ограничат проведение массовых мероприятий.