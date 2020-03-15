{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Консульский отдел посольства РФ в Бельгии не будет принимать граждан из-за коронавируса

Исключения будут сделаны только для экстренных случаев

БРЮССЕЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Консульский отдел посольства России в Бельгии с 16 марта временно приостанавливает прием граждан и выдачу документов в связи с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте посольства.

"В связи с обострением эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19, консульский отдел посольства России в Бельгии временно приостанавливает прием посетителей и выдачу документов с 16 марта 2020 года, за исключением экстренных случаев", - отмечается в сообщении диппредставительства.

При этом, как подчеркивается в сообщении, телефонная линия консульского отдела, электронная почта и телефон экстренной связи для граждан России продолжат свою работу.

Общегосударственный карантин в Бельгии был введен в 00:00 по местному времени (02:00 мск) в ночь с пятницы на субботу, он продлится как минимум до 3 апреля. Закрылись все учебные, культурные и общественные учреждения, студенты и школьники переведены на дистанционное обучение, запрещаются все массовые публичные и частные мероприятия вне зависимости от числа их участников. Всем частным компаниям рекомендовано перевести сотрудников на работу на дому. Сокращаются часы работы госучреждений.

Без изменений работают только экстренные службы, транспорт и магазины. Людям рекомендовано без необходимости не выходить на улицу и минимизировать поездки на общественном транспорте. По последним данным, число инфицированных в Бельгии составило 886, умерли четыре человека, выявлено 197 новых случаев заражения.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 142 тыс. человек, почти 5,4 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. 14 марта в РФ был создан координационный совет по борьбе с распространением коронавируса.

Теги
БельгияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Гонконг вводит карантин для приезжающих из США, Великобритании, Ирландии и Египта
В Гонконге зарегистрировано 142 случая инфицирования новым коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС