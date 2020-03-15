Консульский отдел посольства РФ в Бельгии не будет принимать граждан из-за коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Консульский отдел посольства России в Бельгии с 16 марта временно приостанавливает прием граждан и выдачу документов в связи с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте посольства.

"В связи с обострением эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19, консульский отдел посольства России в Бельгии временно приостанавливает прием посетителей и выдачу документов с 16 марта 2020 года, за исключением экстренных случаев", - отмечается в сообщении диппредставительства.

При этом, как подчеркивается в сообщении, телефонная линия консульского отдела, электронная почта и телефон экстренной связи для граждан России продолжат свою работу.

Общегосударственный карантин в Бельгии был введен в 00:00 по местному времени (02:00 мск) в ночь с пятницы на субботу, он продлится как минимум до 3 апреля. Закрылись все учебные, культурные и общественные учреждения, студенты и школьники переведены на дистанционное обучение, запрещаются все массовые публичные и частные мероприятия вне зависимости от числа их участников. Всем частным компаниям рекомендовано перевести сотрудников на работу на дому. Сокращаются часы работы госучреждений.

Без изменений работают только экстренные службы, транспорт и магазины. Людям рекомендовано без необходимости не выходить на улицу и минимизировать поездки на общественном транспорте. По последним данным, число инфицированных в Бельгии составило 886, умерли четыре человека, выявлено 197 новых случаев заражения.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 142 тыс. человек, почти 5,4 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. 14 марта в РФ был создан координационный совет по борьбе с распространением коронавируса.