Посольство РФ в Латвии призвало россиян учитывать ограничения из-за коронавируса

РИГА, 15 марта. /ТАСС/. Посольство России в Латвии призвало находящихся в этой республике граждан РФ планировать свое возвращение на родину с учетом введенных правительством Латвии ограничений в связи с распространением коронавируса. Об этом диппредставительство сообщило в воскресенье.

"В связи с запретом на въезд иностранных граждан на территорию Литовской Республики и Эстонской Республики с 00:00 (01:00 мск) 17 марта российские граждане будут иметь возможность покинуть территорию Латвийской Республики только на собственном автомобиле или пешком через автомобильные пункты пропуска на границе Латвийской Республики и Российской Федерации: Терехово - Бурачки, Убылинка - Гребнево, Вентуле - Удонка и Педедзе - Брунишево", - указано в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.

"Посольство России рекомендует гражданам Российской Федерации, в том числе временно находящимся в Латвии, планировать дату и маршрут возвращения на территорию Российской Федерации исходя из вышеуказанной информации", - указано также в сообщении.

Как отметило посольство, 14 марта состоялось экстренное заседание кризисного совета кабинета министров Латвии с целью ограничения распространения нового коронавируса. По результатам заседания с 17 марта отменены все международные воздушные перевозки пассажиров через аэропорты, порты, автобусами и железнодорожным транспортом. Также с 17 марта вводится запрет на передвижение людей и транспортных средств через аэропорты, порты, железнодорожные и автомобильные пункты пересечения внешних границ Европейского союза, а также через пункты пересечения внутренних границ, предназначенных для приграничного сообщения, за исключением грузовых перевозок. Латвийские дипломатические и консульские представительства за рубежом в период чрезвычайного положения приостановили выдачу виз на въезд в Латвию.

Министерство здравоохранения Латвии 2 марта сообщило о первом зафиксированном в стране случае заражения коронавирусом нового типа. Более половины из 30 случаев инфицирования связаны с заражением во время пребывания за границей, в том числе в Италии, Испании, Австрии, Швейцарии, Франции и Великобритании.

Правительство Латвии в связи с распространением коронавируса объявило до 14 апреля чрезвычайное положение в стране, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения заболевания. С 13 марта обучение во всех школах и вузах проходит удаленно, с этого же дня отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты численностью свыше 200 человек. Власти страны призывают всех жителей воздержаться от зарубежных поездок.