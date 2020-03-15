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Распространение коронавируса нового типа

Гонконг вводит карантин для приезжающих из США, Великобритании, Ирландии и Египта

В Гонконге зарегистрировано 142 случая инфицирования новым коронавирусом

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 марта. /ТАСС/. Власти Гонконга в воскресенье объявили о решении ввести 14-дневный карантинный режим для всех приезжающих из США, Великобритании, Ирландии и Египта в связи с распространением в этих странах коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Департамент здравоохранения местного правительства.

"Начиная с 00:00 часов 19 марта сотрудники департамента вводят предписание о карантине, в соответствии с положением о профилактике и борьбе с болезнями, для обязательного домашнего карантина лиц, которые были в Ирландии, Великобритании, США и Египте за последние 14 дней, вне зависимости от того, являются ли они жителями Гонконга", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее в Гонконге был введен режим обязательного двухнедельного карантина для всех въезжающих на его территорию из материкового Китая, Южной Кореи, Ирана, стран Шенгенской зоны в Европе и острова Хоккайдо.

В самом Гонконге на сегодняшний день зарегистрировано 142 случая инфицирования новым коронавирусом с четырьмя летальными исходами. При этом в последние дни возросло число завозных случаев заражения.

Из-за эпидемиологической угрозы в городе были закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия и занятия в школах.

Теги
СШАВеликобританияИрландияЕгипетКитайРаспространение коронавируса нового типа
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