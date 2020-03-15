В Венгрии зафиксировали первую смерть из-за коронавируса

ВЕНА, 15 марта. /ТАСС/. Первый летальный исход вследствие заражения новым коронавирусом зарегистрирован в воскресенье в Венгрии. Об этом сообщил оперативный информационный центр при правительстве Венгрии на своем сайте.

В Венгрии в настоящее время выявлено 32 случая инфицирования, один заболевший выздоровел. В стране было объявлено чрезвычайное положение, запрещены крупные массовые мероприятия, а также введен запрет на въезд туристов из Ирана, Италии, Китая и Южной Кореи, за исключением венгерских граждан, прибывающих из указанных стран.