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Распространение коронавируса нового типа

В Швеции от коронавируса умер третий пациент

В королевстве подтверждено 992 случая инфицирования

СТОКГОЛЬМ, 15 марта. /ТАСС/. Третий смертельный случай из-за коронавируса зарегистрирован в Швеции. Об этом в воскресенье сообщает телеканал SVT.

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Речь идет о пациенте в столичном регионе. Ранее сообщалось о смертельных случаях в западном регионе Вестра-Гёталанд 14 марта и также в Стокгольме 11 марта.

Согласно последним данным, в королевстве подтверждено 992 случая инфицирования коронавирусом. Это на 31 больше, чем в субботу. Больше всего заболевших находятся в Стокгольме (359), в западном регионе Вестра-Гёталанд (159), а также в южном Сконе (197).

13 марта правительство Швеции разрешило почувствовавшим недомогание жителям не ходить на работу и оставаться две недели дома без справки от врача. С 12 марта запрещено проведение мероприятий с участием более 500 человек. МИД страны также призвал жителей отказаться от поездок заграницу без крайней необходимости.

Теги
ШвецияРаспространение коронавируса нового типа
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