Губернатор Подмосковья сообщил, что один из зараженных коронавирусом - гражданин Венесуэлы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Врачи выявили заражение коронавирусом нового типа у гражданина Венесуэлы, прилетевшего в Подмосковье из Мадрида. Об этом в воскресенье сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"На сегодня в Московской области восемь подтвержденных случаев заболевания и семь пациентов, по которым диагноз предварительный. В их числе - один новый случай, зафиксированный сегодня, - это гражданин Венесуэлы, прилетевший из Мадрида", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

Губернатор также отметил, что всем, кто болеет любыми передающимися воздушно-капельным путем заболеваниями, следует носить маски. Кроме того он пояснил, кому необходимо делать тест на коронавирус. "Это необходимо в двух случаях: если вы недавно вернулись из-за границы и у вас есть такие симптомы, как повышенная температура, кашель, тошнота. В этом случае звоните на горячую линию Минздрава Московской области и вам подскажут, что делать. Кроме того, анализ берут в обязательном порядке у тех, кто заболел пневмонией, даже если они не были за границей", - добавил Воробьев.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. 14 марта в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.