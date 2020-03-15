В Казахстане один из зараженных коронавирусом оказывал консультационные услуги в банке

НУР-СУЛТАН, 15 марта. /ТАСС/. Один из граждан Казахстана, у кого был выявлен коронавирус, является сотрудником организации, оказывающей консультационные услуги в здании крупнейшего коммерческого банка республики Halyk Bank. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба банка.

"Halyk Bank в своих взаимоотношениях с клиентами всегда стремится к открытости и взаимопониманию. В нынешних условиях, в которых сегодня вынужденно живет и работает вся страна, это особенно важно. В этой связи мы считаем необходимым проинформировать общественность, что один из выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 приходится на сотрудника внешней организации, оказывающей консультационные услуги в одном из зданий банка", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в соответствии с существующим алгоритмом реагирования министерства здравоохранения заболевший, а также все контактировавшие с ним сотрудники в настоящий момент изолированы и находятся в карантине.

"В свою очередь, банк уже предпринял беспрецедентные меры, направленные на обеспечение максимальной безопасности здоровья клиентов и сотрудников. Проводится регулярная санитарная обработка офисных помещений и отделений", - следует из заявления.

При этом отмечается, что отделения банка и банкоматы работают в обычном режиме, клиентам доступны все операции.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал в воскресенье указ о введении в стране с 16 марта по 15 апреля режима чрезвычайного положения. На столь серьезные меры власти республики вынуждены были пойти в связи пандемией коронавируса в мире. При этом в самом Казахстане, где о первом случае заражения сообщили 13 марта, по последним данным, число инфицированных составляет девять человек. Семеро из них находятся в инфекционных стационарах в Алма-Ате и двое - в Нур-Султане.