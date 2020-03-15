{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Казахстане один из зараженных коронавирусом оказывал консультационные услуги в банке

Отмечается, что Halyk Bank уже предпринял беспрецедентные меры

НУР-СУЛТАН, 15 марта. /ТАСС/. Один из граждан Казахстана, у кого был выявлен коронавирус, является сотрудником организации, оказывающей консультационные услуги в здании крупнейшего коммерческого банка республики Halyk Bank. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба банка.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"Halyk Bank в своих взаимоотношениях с клиентами всегда стремится к открытости и взаимопониманию. В нынешних условиях, в которых сегодня вынужденно живет и работает вся страна, это особенно важно. В этой связи мы считаем необходимым проинформировать общественность, что один из выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 приходится на сотрудника внешней организации, оказывающей консультационные услуги в одном из зданий банка", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в соответствии с существующим алгоритмом реагирования министерства здравоохранения заболевший, а также все контактировавшие с ним сотрудники в настоящий момент изолированы и находятся в карантине.

"В свою очередь, банк уже предпринял беспрецедентные меры, направленные на обеспечение максимальной безопасности здоровья клиентов и сотрудников. Проводится регулярная санитарная обработка офисных помещений и отделений", - следует из заявления.

При этом отмечается, что отделения банка и банкоматы работают в обычном режиме, клиентам доступны все операции.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал в воскресенье указ о введении в стране с 16 марта по 15 апреля режима чрезвычайного положения. На столь серьезные меры власти республики вынуждены были пойти в связи пандемией коронавируса в мире. При этом в самом Казахстане, где о первом случае заражения сообщили 13 марта, по последним данным, число инфицированных составляет девять человек. Семеро из них находятся в инфекционных стационарах в Алма-Ате и двое - в Нур-Султане.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Италии за сутки от коронавируса умерли более 300 человек
Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 20603
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС