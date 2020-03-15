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Распространение коронавируса нового типа

В Катаре число заразившихся коронавирусом превысило 400 человек

В стране зафиксировали 64 новых случая

ТАСС, 15 марта. Более 400 случаев заражения коронавирусом зафиксировано к настоящему моменту в Катаре. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав эмирата.

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"В Катаре отмечено 64 новых случая заражения коронавирусом, - указали в ведомстве. - Общее число инфицированных достигло 401".

Первый случай заболевания был подтвержден в Катаре 29 февраля у подданного страны, вернувшегося в числе эвакуированных из Ирана. В связи с распространением вируса правительство страны объявило 3 марта об отмене Международной военно-морской выставки и конференции DIMDEX 2020 (Doha International Maritime Defence Exhibition and Conference). По этой же причине была перенесена на более поздний срок запланированная на начало марта в Дохе очередная Пагуошская конференция по проблематике региональных конфликтов и ядерных рисков.

Позднее власти эмирата приняли решение временно закрыть для посещения музеи, объекты культурного наследия, театры, кинотеатры, спортивные залы и детские площадки по всей стране. Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе пройдет 18-21 марта без зрителей. В то же время организаторы чемпионата мира по футболу, намеченного на 21 ноября - 18 декабря 2022 года, заявили, что ситуация со вспышкой нового коронавируса никак не скажется на их планах.

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КатарРаспространение коронавируса нового типа
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