Валерий Леонтьев отменил концерты в Подмосковье из-за коронавируса

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Народный артист России Валерий Леонтьев отменил концерты в Реутове, Сергиевом Посаде, Королеве, Жуковском и Красногорске из-за риска распространения коронавируса нового типа. Соответствующее обращение певца опубликовано на его официальном сайте.

"Я принял сложное и, честно скажем, непопулярное решение - я отменяю все свои концерты в Подмосковье", - говорится в сообщении.

По словам певца, к этому его подтолкнул перенос выступлений в Казахстане, связанный с мерами, предпринятыми в этой стране для борьбы с вирусом. "Можно по-разному относиться к эпидемии: считать ее мировым блефом и демонстрировать пренебрежение опасностью заразиться или, наоборот, сходить с ума от страха. Это - личное дело каждого. Нельзя только одного - рисковать здоровьем других людей", - подчеркнул он.

"Осознавая, какая это ответственность - собирать в ограниченном пространстве большое количество зрителей, любой из которых может оказаться прилетевшим из "красной зоны" или находиться в контакте с таким человеком, - я решил отложить свои концерты до лучших времен, - пояснил артист. - Тем более, на моих выступлениях бывает немало детей и людей в возрасте, которые традиционно находятся в повышенной зоне риска".

Дома и дворцы культуры, в которых были запланированы концерты Леонтьева, вмещают менее 5 тыс. зрителей - отметка, выше которой в Подмосковье с 13 марта запрещены массовые мероприятия.