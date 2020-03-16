Депутаты ЛДПР и КПРФ предложили ввести бесплатное обучение в автошколах для инвалидов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Депутаты от фракций ЛДПР и КПРФ в понедельник внесут в Госдуму законопроект, дающий инвалидам право на бесплатное обучение в автошколах, сообщила пресс-служба главы комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, который является одним из авторов инициативы. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается предоставить инвалидам право на получение образовательного сертификата для обучения в автошколе при отсутствии медицинских противопоказаний. Предполагается, что оплата образовательных услуг будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. Порядок организации такого обучения должно будет определить правительство РФ.

"Транспортное средство является одним из видов реабилитации, поскольку, компенсируя ограниченные физические способности, в частности способность к передвижению, способствует социальной и профессиональной реабилитации инвалидов всех категорий", - отмечают разработчики проекта в пояснительной записке.

Соавторами инициативы выступили члены фракции ЛДПР во главе с вице-спикером нижней палаты Игорем Лебедевым, а также коммунист Олег Смолин. Согласно сопроводительным материалам, в случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2021 года.