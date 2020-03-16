На мартовские праздники Крым посетило на 12,5% больше туристов, чем в 2019 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Число туристов, посетивших курорты Крыма к празднованию Международного женского дня с 28 февраля по 9 марта, составило 32,2 тыс., что на 12,5% больше чем за аналогичный прошлогодний период. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минтуризма республики.

"В период мартовских праздников (с 28 февраля по 9 марта 2020 года включительно) в Республике Крым отдохнуло 32,2 тыс. туристов, что на 12,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года. 66% туристов прибыло через Крымский мост автотранспортом, 4% прибыло ж/д сообщением, 28% туристов прибыло авиатранспортом, 2% - через границу с Украиной. Больше всего туристов в период мартовских праздников отдохнуло на Южном берегу Крыма - 66% от общего количества туристов, на Западном побережье Крыма - 13%; на Восточном побережье Крыма - 7%; в других регионах (г. Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы) - 14%", - говорится в сообщении.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе 5 марта сообщила журналистам, что объем бронирований россиянами туров на лето в целом упал на 20-25%.

В Минтуризме отметили, что на юге России отельеры отмечают рост бронирования в пределах 10-15%. "Тезис, который мы пропагандируем уже несколько лет звучит так: "Отдыхать в своей стране безопасно, комфортно и выгодно". Особенно, если речь идет о семейном отдыхе, в чем преимущества Крыма сложно переоценить", - отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, его слова приводятся в сообщении.

По данным представителей туротрасли, число бронирований на курортах полуострова выросло. "У нас наблюдается существенный прирост - почти 100% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В основном это летние бронирования. То есть, по нашим данным, объем бронирований на отдых в Крыму не падает, а, наоборот, возрастает", - сказала директор компании "Алеан" Оксана Булаха, ее слова также приводятся в сообщении.

Директор компании "ТурЭтно", принимающая сторона туроператора "Интурист", Андрей Пылов, слова которого также цитирует пресс-служба, сообщил, что отдых на майские праздники в Крыму активно бронируют из Москвы и Петербурга, а также из городов, с которыми весной запускается железнодорожное сообщение. "На данный момент мы фиксируем рост спроса на Крым. Преимущественно к нам едут жители регионов, где нет проблем с транспортной логистикой и откуда легче добираться. В нынешнем году много желающих приехать в Севастополь, что связано с празднованием Великой Победы, также традиционно большой спрос на отдых на Южном берегу Крыма", - сказал Пылов. В июле и августе в Крыму распроданы уже более 75% номеров, отметила отельер Екатерина Хмельницкая, цитируемая в сообщении.

Крым бьет рекорды по турпотоку

Специалисты отечественной туристической отрасли ранее говорили ТАСС, что россияне, не получившие возможности отправиться на отдых за рубеж, обратят повышенное внимание на внутренние направления.

Республика Крым впервые побила рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период в 2018 году, приняв 6,8 млн человек, что на 28% больше, чем годом ранее. В 2019 году этот показатель был превышен уже в октябре, а по итогам года на полуострове отдохнули 7,43 млн человек, что на 9,3% выше показателей 2018 года. Председатель парламента Крыма Владимир Константинов сообщал, что после открытия новых железнодорожных маршрутов в 2020 году Крым может посетить до 9 млн туристов.