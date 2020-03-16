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Король Испании отказался от наследства отца из-за коррупционного скандала

Речь идет о публикациях о том, что экс-глава государства получил деньги от Саудовской Аравии

МАДРИД, 16 марта. /ТАСС/. Король Испании Филипп VI решил отказаться от наследства, которое мог бы получить от своего отца Хуана Карлоса I, на фоне публикаций о том, что экс-глава государства получил деньги от Саудовской Аравии. Об этом говорится в распространенном в воскресенье пресс-релизе королевского двора.

Отмечается, что монарх "решил отказаться от наследства Хуана Карлоса, а также от любых активов, инвестиций или финансовой структуры", которые могли быть приобретены незаконно. Кроме того, по решению Филиппа VI экс-глава государства больше не будет получать средства из бюджета королевского двора.

По данным газеты El Pais, это решение было принято после начала расследования, связанного с переводом €100 млн из Саудовской Аравии на предполагаемый швейцарский счет Хуана Карлоса I, открытый на имя панамского фонда. В прессе также утверждалось, что Филипп VI может являться бенефициаром фондов, созданных его отцом для управления этими деньгами.

Ранее в прессе были распространены детали разговора Коринны цу Сайн-Витгенштейн - знакомой отца действующего монарха - и бывшего инспектора полиции Хосе Мануэля Вильарехо, который является фигурантом судебного дела. Предполагается, что последний сам записал беседу. В ходе нее Сайн-Витгенштейн говорит, что отрекшийся от престола монарх использовал ее в качестве подставного лица, чтобы скрыть имущество за рубежом, а также рассказывает о существовании счетов в Швейцарии.

Газета Okdiario отмечала, что, по словам Сайн-Витгенштейн, Хуан Карлос I пытался получить комиссионные за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка - Медина достался консорциуму испанских компаний.

Теги
ИспанияСаудовская АравияФилипп VI (король Испании)
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