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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

В Гватемале зафиксирована первая смерть из-за коронавируса

Пациенту было 85 лет

ТАСС, 16 марта. Первый летальный исход вследствие заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Гватемале. Об этом сообщил в воскресенье министр здравоохранения Уго Монрой.

"Пациенту было 85 лет", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.

По словам министра, заболевший мужчина прибыл в Гватемалу 6 марта из Испании. Он находился в карантине дома, а в субботу обратился к врачам из-за появившихся симптомов. В воскресенье он умер.

Власти Гватемалы сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом 13 марта. К настоящему моменту было выявлено два заболевших, один из которых умерший пациент.

Теги
ГватемалаРаспространение коронавируса нового типа
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