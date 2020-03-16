"Известия": в ОНФ предложили разработать единую методику оценки записей с дорожных камер

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Рабочая группа Общероссийского народного фронта (ОНФ) по поправкам в "водительскую" часть КоАП выступила с предложением создать единую методику оценки доказательств нарушений правил дорожного движения (ПДД), которая позволит снизить количество автомобилистов, ошибочно оштрафованных дорожными камерами. Об этом сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на участников совещания с представителями Минюста, МВД и Минтранса 11 марта, на котором обсуждалась инициатива ОНФ.

По данным издания, ОНФ предлагает четко определить, какие данные с камер и в каком объеме необходимы для бесспорного доказательства нарушения ПДД, а также разработать конкретные технические требования к комплексам фотовидеофиксации. По мнению экспертов рабочей группы, в случае повреждения или уничтожения части материалов водитель не может быть признан виновным. "Известия" сообщают, что пользоваться разработанной методикой смогут сотрудники ГИБДД или другие должностные лица, а также водители при обжаловании штрафов. Появление методики позволит упростить процедуру обжалования штрафа и эффективнее выявлять возможные ошибки измерений и фальсификацию материалов, полагают в ОНФ.

Кроме того, рабочая группа предлагает закрепить в КоАП риск-ориентированный подход, который будет основываться на присвоении водителям индивидуальных коэффициентов риска (ИКР). Чем выше данный коэффициент, тем более суровым должно быть наказание для нарушителя ПДД. По данным "Известий", для определения коэффициента предлагается использовать формулу, которая учитывает 19 различных параметров, в частности погодные условия, стаж, место совершения нарушения. В ОНФ сообщили, что доработанные предложения, включая блок по дорожным камерам, будут вынесены для обсуждения на уровне правительства РФ.

По данным нескольких участников совещания, замминистра юстиции Денис Новак в целом поддержал предложения по дорожным камерам. Он не только признал отсутствие единых федеральных требований к самим устройствам, их размещению и использованию, но и подчеркнул, что необходимо "снизить соблазн применения технических средств для увеличения количества штрафов, а не повышения безопасности". По мнению Новака, камеры могут быть использованы для сбора и анализа больших данных с тем, чтобы совершенствовать организацию движения. Предложенная рабочей группой ОНФ инициатива "внимательно изучена и принята к сведению", сообщили изданию в Минюсте.

По данным "Известий", предложениями рабочей группы ОНФ также заинтересовались и в Минтрансе. Замдиректора департамента министерства Владимир Луговенко обратился с просьбой направить их в ведомство для подготовки официального отзыва, рассказали газете источники. Замглавы ГИБДД Владимир Кузин на заседании рабочей группы согласился с тем, что "проблемы с камерами есть", однако, по его мнению, доказать ошибочность штрафа можно и сейчас, ведь в течение 10 дней с момента получения штрафа сохраняется 30-секундный видеоролик с зафиксированным нарушением ПДД.