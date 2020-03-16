СМИ: в Японии начали остановку атомного реактора, который не защищен от террористов

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Японская электроэнергетическая компания Kyushu Electric Power начала в понедельник работы по остановке ядерного реактора на своей АЭС "Сэндай" на юго-западном острове Кюсю из-за того, что на нем не были предприняты необходимые меры для зашиты от возможной вылазки террористов. Установка там нужного оборудования и проверки на безопасность будут проводиться до декабря, сообщило информационное агентство Kyodo.

После аварии на АЭС "Фукусима-1" весной 2011 года японские власти потребовали от операторов атомных станций принять на них дополнительные жесткие меры безопасности. В частности, энергоблоки должны выдержать прямое падение самолета, захваченного террористами-смертниками или управляемого дистанционно. Должны быть также укреплены системы охлаждения и энергоснабжения реакторов.

Владельцы АЭС в Японии не укладываются в графики проведения таких работ. В частности, они запаздывают и на втором реакторе станции "Сэндай", и на АЭС "Такахама" на главном острове страны Хонсю.