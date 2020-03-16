AP: клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в США 16 марта

ТАСС, 16 марта. Американские врачи начнут 16 марта клинические испытания вакцины от коронавируса. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

По его данным, испытания проведут специалисты Национальных институтов здоровья и фармацевтической компании Moderna в одном из исследовательских центров города Сиэтл (штат Вашингтон), где зарегистрировано наибольшее число случаев заражения коронавирусом в США. Как отметило агентство, вакцина будет тестироваться "на 45 молодых здоровых добровольцах, которые получат экспериментальную дозу".

"Образцы не содержат вирус, поэтому вероятность заражения участников эксперимента исключена", - подчеркнуло АР. Врачи надеются, что эти испытания "позволят перейти к более широким тестам".

В начале марта директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, выступая на слушаниях в комитете по вопросам здравоохранения, образования, труда и пенсий Сената Конгресса, заявил, что разработка вакцины против коронавируса займет от года до полутора лет.

К настоящему моменту число случаев заражения коронавирусом в США достигло примерно 3,5 тыс., умерли 65 человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. 14 марта в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.