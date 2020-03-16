{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

AP: клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в США 16 марта

Вакцина будет тестироваться на 45 здоровых добровольцах

ТАСС, 16 марта. Американские врачи начнут 16 марта клинические испытания вакцины от коронавируса. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

По его данным, испытания проведут специалисты Национальных институтов здоровья и фармацевтической компании Moderna в одном из исследовательских центров города Сиэтл (штат Вашингтон), где зарегистрировано наибольшее число случаев заражения коронавирусом в США. Как отметило агентство, вакцина будет тестироваться "на 45 молодых здоровых добровольцах, которые получат экспериментальную дозу".

"Образцы не содержат вирус, поэтому вероятность заражения участников эксперимента исключена", - подчеркнуло АР. Врачи надеются, что эти испытания "позволят перейти к более широким тестам".

В начале марта директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, выступая на слушаниях в комитете по вопросам здравоохранения, образования, труда и пенсий Сената Конгресса, заявил, что разработка вакцины против коронавируса займет от года до полутора лет.

К настоящему моменту число случаев заражения коронавирусом в США достигло примерно 3,5 тыс., умерли 65 человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. 14 марта в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Двое заразившихся коронавирусом жителей Кузбасса после прибытия из Италии были в изоляции
В регионе из-за выявления двух случаев заражения действует режим повышенной готовности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС