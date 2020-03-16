Совет по борьбе с коронавирусом будет обеспечивать взаимодействие между органами власти

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом, в котором утвердил его основные задачи. Документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.

Согласно положению, совет, в частности, будет заниматься рассмотрением проблем, угроз и вызовов, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, а также выработкой предложений по проведению мероприятий, направленных на борьбу с ее распространением.

Кроме того, в документе отмечается, что совет будет организовывать взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, других органов и организаций по вопросам реализации мероприятий, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Решения совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для исполнения представленными в нем органами исполнительной власти и организациями", - говорится в документе.

Ранее на заседании стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусом Мишустин сообщил, что лично возглавил новый орган.