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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в Иране от коронавируса умер член Совета экспертов

По последним данным, число заболевших в республике составляет 13 938 человек

ТЕГЕРАН, 16 марта. /ТАСС/. Член Совета экспертов Ирана Хашем Батхайи умер от заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом сообщило в понедельник агентство IRNA.

Отмечается, что смерть политика наступила в одной из больниц города Кум, куда он был за два дня до этого госпитализирован.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 13 938 человек, зарегистрированы по меньшей мере 724 летальных исхода.

Заболевание обнаружено у ряда иранских высокопоставленных чиновников, включая первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири, министра туризма, культурного наследия и ремесел Али Асгара Мунесана и министра торговли, промышленности и шахт Резу Рахмани. Кроме того, положительными оказались результаты анализов 23 депутатов Меджлиса (парламента) страны. При этом двое из них - избранный депутат Фатема Рахбар и действующий член Меджлиса Мохаммад Али Рамазани - умерли от заболевания.

Совет экспертов - государственный орган в Иране, в который входят 88 авторитетных богословов. Его основной функцией является избрание руководителя и духовного лидера страны. Кроме того, в его обязанности входит разработка поправок к конституции и вынесение решения об отставке руководителя Ирана в случаях, предусмотренных конституцией.

 

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ИранРаспространение коронавируса нового типа
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