Два белгородских автомобильных пункта пропуска на Украину приостановили работу

КУРСК, 16 марта. /ТАСС/. Два автомобильных пункта пропуска через российско-украинскую границу, ранее функционировавшие в Белгородской области, с 16 марта приостановили работу в связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

"Временно приостанавливают работу автомобильные пункты пропуска через государственную границу, ранее функционировавшие в пределах Белгородской области: Краснояружский район "Колотиловка" (Россия) - "Покровка" (Украина), Валуйский район "Логачевка" (Россия) - "Пески" (Украина)", - сказали в пресс-службе.