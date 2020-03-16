{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фурсенко уверен, что полуфиналисты "Лидеров России" по треку "Наука" будут востребованы

Помощник президента РФ отметил, что среди участников полуфинала - все квалифицированные люди, у которых есть идеи, как можно было бы изменить работу в сфере образования и науки, и что можно привнести нового

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Участники конкурса "Лидеры России 2020" по специализации "Наука", которые прошли в полуфинал, смогут найти применение своим силам, так как в этой сфере высока востребованность управленцев нового типа. Об этом заявил в понедельник в ходе церемонии открытия полуфинала конкурса помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

"Хочу сказать, что все вы находитесь у нас на учете. Вы высказали готовность заняться управлением в области образования и науки, очень непростой и востребованной вещью. Уже одно это для нас, для людей, которые этим уже занимаются, очень важно. Я думаю, что каждый из вас в той или иной степени точно будет востребован", - сказал Фурсенко.

Он отметил, что среди участников полуфинала - все квалифицированные люди, у которых есть идеи, как можно было бы изменить работу в сфере образования и науки, что можно привнести нового. Фурсенко рассчитывает, что они найдут применение в такой важной для развития страны области.

С ним согласился заместитель министра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев, который напомнил, что технологический прорыв невозможен без сильных команд.

"В этом смысле министерство на вас рассчитывает, у нас вы точно на учете, мы надеемся увидеть вас в работе самого министерства, в составе тех команд, которые должны принести новый тип организации, управления в исследовательский процесс, возглавить отдельные научные и образовательные организации", - сказал замминистра.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей", проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. По специализации "Наука" на конкурс поступило 22 272 заявки из всех регионов России. К очному этапу приглашены 333 участника, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования.

Больше всего на полуфинале представителей таких сфер, как образование (52 конкурсанта), научные исследования и разработки (50 человек), государственная служба (17 человек), добыча полезных ископаемых и энергетика (9 участников).

Среди полуфиналистов большинство в возрасте от 25-34 лет (101 конкурсант), от 35-40 лет (70 человек), а также опытные участники в возрасте от 41 до 50 лет (43 полуфиналиста). Среди участников полуфинала специализации "Наука" 178 мужчин (83%) и 36 женщин (17%). 85 конкурсантов имеют управленческий опыт от пяти до 10 лет, а 57 человек - более 10 лет. 114 участников руководят коллективом до 10 человек, 58 - от 11 до 50 человек, у 20 полуфиналистов в подчинении от 51 до 100 сотрудников, у 15 - от 101 до 500 работников, а у двух участников в подчинении более 1 тыс. сотрудников.

Полуфинал специализации проходит 16-17 марта. 100 победителей полуфинала 19 марта продемонстрируют свои лучшие лидерские качества и поборются в очных оценочных мероприятиях за победу в финале специализации. 20 марта будут объявлены 30 победителей специализации, 10 лучших их них поедут на суперфинал, который состоится 27-31 марта в Сочи.

Все победители специализации получат возможность поработать с уникальными наставниками, среди которых: помощник президента РФ Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, первый вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк и другие специалисты.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Онлайн-ретейлеры надеются на скорое принятие закона о торговле лекарствами через интернет
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов при этом подчеркнул, что возможность получить лекарства на дом не отменяет необходимости обращения к врачу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС