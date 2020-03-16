Фурсенко уверен, что полуфиналисты "Лидеров России" по треку "Наука" будут востребованы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Участники конкурса "Лидеры России 2020" по специализации "Наука", которые прошли в полуфинал, смогут найти применение своим силам, так как в этой сфере высока востребованность управленцев нового типа. Об этом заявил в понедельник в ходе церемонии открытия полуфинала конкурса помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

"Хочу сказать, что все вы находитесь у нас на учете. Вы высказали готовность заняться управлением в области образования и науки, очень непростой и востребованной вещью. Уже одно это для нас, для людей, которые этим уже занимаются, очень важно. Я думаю, что каждый из вас в той или иной степени точно будет востребован", - сказал Фурсенко.

Он отметил, что среди участников полуфинала - все квалифицированные люди, у которых есть идеи, как можно было бы изменить работу в сфере образования и науки, что можно привнести нового. Фурсенко рассчитывает, что они найдут применение в такой важной для развития страны области.

С ним согласился заместитель министра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев, который напомнил, что технологический прорыв невозможен без сильных команд.

"В этом смысле министерство на вас рассчитывает, у нас вы точно на учете, мы надеемся увидеть вас в работе самого министерства, в составе тех команд, которые должны принести новый тип организации, управления в исследовательский процесс, возглавить отдельные научные и образовательные организации", - сказал замминистра.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей", проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. По специализации "Наука" на конкурс поступило 22 272 заявки из всех регионов России. К очному этапу приглашены 333 участника, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования.

Больше всего на полуфинале представителей таких сфер, как образование (52 конкурсанта), научные исследования и разработки (50 человек), государственная служба (17 человек), добыча полезных ископаемых и энергетика (9 участников).

Среди полуфиналистов большинство в возрасте от 25-34 лет (101 конкурсант), от 35-40 лет (70 человек), а также опытные участники в возрасте от 41 до 50 лет (43 полуфиналиста). Среди участников полуфинала специализации "Наука" 178 мужчин (83%) и 36 женщин (17%). 85 конкурсантов имеют управленческий опыт от пяти до 10 лет, а 57 человек - более 10 лет. 114 участников руководят коллективом до 10 человек, 58 - от 11 до 50 человек, у 20 полуфиналистов в подчинении от 51 до 100 сотрудников, у 15 - от 101 до 500 работников, а у двух участников в подчинении более 1 тыс. сотрудников.

Полуфинал специализации проходит 16-17 марта. 100 победителей полуфинала 19 марта продемонстрируют свои лучшие лидерские качества и поборются в очных оценочных мероприятиях за победу в финале специализации. 20 марта будут объявлены 30 победителей специализации, 10 лучших их них поедут на суперфинал, который состоится 27-31 марта в Сочи.

Все победители специализации получат возможность поработать с уникальными наставниками, среди которых: помощник президента РФ Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, первый вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк и другие специалисты.