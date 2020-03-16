В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом

ВОЛГОГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели в Волгоградской области из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе областной администрации

"С 16 марта 2020 года на территории Волгоградской области вводится режим повышенной готовности в целях предотвращения, минимизации рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции - такое решение на оперативном совещании озвучил губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении.

По данным властей, сейчас на территории Волгоградской области ситуация стабильная и контролируемая: случаев заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.

Органам исполнительной власти, местного самоуправления, предприятий рекомендовано сократить количество массовых мероприятий и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей.

Кроме того, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил подготовиться к переводу учебного процесса в школах и вузах на дистанционный режим.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. 14 марта в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.