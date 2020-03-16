Роскосмос ограничит посещение журналистами космодрома Байконур из-за коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Посещение космодрома Байконур будет ограничено для представителей СМИ из-за осложнения эпидемиологической обстановки. На ближайший пилотируемый пуск 9 апреля они допущены не будут, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Ограничение посещения космодрома Байконур вводится в связи с осложнением эпидемиологической обстановки и в связи с решением властей Республики Казахстан о введении в стране чрезвычайного положения в рамках мер противодействия распространению новой коронавирусной инфекции ", - отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе пояснили, что пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" к Международной космической станции с площадки номер 31 космодрома Байконур состоится по графику. Для освещения пуска будет организована прямая трансляция, подчеркнули в госкорпорации.

Старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-16" с экипажем длительной экспедиции на Международную космическую станцию запланирован на 9 апреля. На нем к МКС должны отправиться российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Ранее начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов сообщил, что космонавты будут вынуждены отказаться от части предстартовых традиций из-за карантина по коронавирусу. В частности, основному экипажу и их дублерам запрещено покидать Звездный городок, они не смогут посетить дом Сергея Королева и могилу Юрия Гагарина.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования.