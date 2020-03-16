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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: тюрьмы Ирландии освободят часть заключенных в целях сдерживания эпидемии коронавируса

По данным The Journal, временное освобождение коснется примерно 200 заключенных

ДУБЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Служба исполнения наказаний Ирландии (IPS) предложила временно освободить часть заключенных в целях сдерживания распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщил в понедельник новостной портал The Journal со ссылкой на источники в IPS.

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Соответствующие предложения направлены в департамент юстиции Ирландии, который должен будет рассмотреть в ближайшие часы дополнительные чрезвычайные меры в рамках общенациональной стратегии по "социальному дистанцированию" граждан. "Временное освобождение коснется примерно 200 заключенных - лишь тех, которые не представляют опасности для общественного порядка и безопасности", - уточнил изданию представитель IPS. Число отбывающих наказание в Ирландии составляет сегодня около 4200 человек - с 1970 по 2011 этот показатель вырос на 400%. Тюрьмы переполнены, и в этих условиях велик риск массового заражения, пояснил The Journal. С 12 марта во всех тюрьмах Ирландии уже введен целый ряд профилактических мер: сокращено число посещений, время для посещений родственниками ограничено до 15 минут, люди с симптомами ОРВИ для визитов не допускаются, как и дети в возрасте до 18 лет.

Около 60% населения тюрем составляют люди из наиболее бедных слоев населения и бездомные, многие попадают за решетку уже будучи носителями патологий и хронических заболеваний, уточнил The Journal. Издание напомнило, что в своем докладе от 2014 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указала на переполненность тюрем как на мировую санитарно-эпидемиологическую проблему: профилактика, диагностика и лечение в местах ограничения свободы крайне затруднена, часто тюрьмы ограничены в средствах на покупку элементарных моющих и дезинфицирующих средств.

Первый случай заражения коронавирусом нового вида в Ирландии был выявлен 29 февраля. За минувшее воскресенье число заболевших увеличилось сразу на 40 человек, достигнув 169. Зафиксировано также два смертельных случая. Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана ВОЗ пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли.

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