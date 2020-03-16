Власти Крыма попросят закрыть границу с Украиной из-за ситуации с коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Руководство Крыма обратится к федеральным властям с просьбой закрыть российско-украинскую границу на территории полуострова в связи с ростом распространения коронавируса в мире. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава региона Сергей Аксенов.

"На самом деле, все меры предупредительные на границе предпринимаются. Мы сейчас с управлением ФСБ по Республике Крым проговорили - наша общая инициатива, мы выходим с инициативой в столицу о закрытии границы в Крыму с Украиной", - сказал Аксенов.

Он отметил, что сейчас через границу идет большой поток граждан Украины. На пунктах пропуска дежурят медики, и людей с повышенной температурой отправляют в больницы.