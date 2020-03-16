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Распространение коронавируса нового типа

Консульский отдел посольства РФ в Эстонии останавливает прием граждан из-за коронавируса

В экстренных ситуациях необходимо обращаться по электронной почте konsul.estonia@mid.ru

ТАЛЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Консульский отдел посольства РФ в Эстонии и канцелярия консульского отдела в Тарту из-за коронавируса временно приостановили личный прием граждан для оказания услуг. Об этом в понедельник сообщило диппредставительство.

"В связи с введением в Эстонии чрезвычайного положения в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции консульский отдел посольства России в Эстонии и канцелярия консульского отдела в городе Тарту с 16 марта 2020 года временно приостанавливают личный прием граждан для оказания консульских услуг", - говорится в сообщении, размещенном в Facebook посольства.

"В экстренных ситуациях (угроза жизни/здоровью, гуманитарные случаи) рекомендуем обращаться по электронной почте: konsul.estonia@mid.ru", - указало также диппредставительство.

Коронавирус по состоянию на утро понедельника выявлен у 205 жителей Эстонии. По данным департамента здоровья на вечер воскресенье, в Эстонии насчитывался 171 инфицированный коронавирусом. Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в этой балтийской республике 27 февраля, к настоящему моменту первый заразившийся полностью выздоровел.

13 марта правительство Эстонии ввело чрезвычайное положение в связи с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Все публичные собрания запрещены, школы с 16 марта переведены на удаленное и домашнее обучение, работа кружков по интересам и секций приостановлена. С 17 марта Эстония восстанавливает пограничный контроль и вводит запрет на въезд иностранцев.

Теги
ЭстонияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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