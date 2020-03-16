Медведев на бюро высшего совета единороссов даст поручения в связи с коронавирусом

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Председатель "Единой России", зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета партии в понедельник даст ряд поручений по защите прав граждан и оказанию им помощи в связи с распространением нового коронавируса. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале единороссов.

По его данным, "в связи с развитием ситуации по коронавирусу изменена повестка заседания бюро высшего совета "Единой России", которое запланировано на сегодня".

"Дмитрий Медведев даст поручение о реализации комплекса мер по защите прав граждан и оказания им помощи. Речь пойдет о законодательных мерах, в частности - о возможности дистанционной продажи медикаментов, ограничении цен на лекарства и медицинские изделия и ряде других инициатив", - указывается в сообщении. Там также отмечается, что региональным отделениям "Единой России" "поручат предоставить всю необходимую партийную инфраструктуру в распоряжение оперативных штабов по противодействию распространению коронавирусной инфекции в субъектах страны".