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Распространение коронавируса нового типа

В Пекине рассчитывают испытать вакцину от коронавируса в ближайшее время

Военный атташе по вопросам обороны при посольстве КНР в РФ Куй Яньвэй при этом отметил, что процесс от разработки до производства и применения вакцины является скрупулезным и длительным

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Виктор Литовкин/. Пекин надеется на скорейшее проведение клинических испытаний новой вакцины от коронавируса, созданной китайскими учеными. Об этом заявил в интервью ТАСС военный атташе по вопросам обороны при посольстве КНР в РФ генерал-майор Куй Яньвэй.

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"Конечно, процесс от разработки до производства и применения вакцины является скрупулезным и длительным, и в настоящее время новая вакцина по-прежнему нуждается в последующих процессах оценки эффективности иммунизации, экспериментального производства и так далее. Мы надеемся, что она будет внедрена в клинические испытания и практическое применение в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить сильную научно-техническую поддержку для победы в борьбе с эпидемией", - сказал китайский дипломат.

По его словам, многие научно-исследовательские центры, медицинские институты и университеты в КНР занимаются разработкой вакцин против коронавируса. Так, Яньвэй сослался на появившуюся в китайских СМИ в конце февраля информацию об успешном создании вакцины командой из Тяньцзиньского университета наук о жизни под руководством профессора Хуан Цзиньхая. Для доставки действующих компонентов вещества внутрь организма используются безопасные пекарские дрожжи (Saccharomyces cerevisiae), в то время как новый S-белок коронавируса нацелен на производство антител.

Военный атташе КНР также указал на успехи по созданию средства для борьбы с пневмонией, которую вызывает коронавирус. "Согласно сообщениям Центрального телевидения Китая от 3 марта, научно-исследовательская группа во главе с академиком Чэнь Вэй из Военной медицинской академии сосредоточила свои усилия на проведении исследований в чрезвычайных ситуациях и также достигла важных результатов в разработке новой вакцины. Были уже проведены клинические испытания данной вакцины", - пояснил Яньвэй.

Ранее глава Комитета по науке и технике города Шанхай Чжан Цюань заявил на пресс-конференции, что шанхайские ученые планируют начать клинические испытания разрабатываемой вакцины против коронавируса в середине апреля.

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